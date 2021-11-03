Серед країн світу наша держава на третьому місці за кількістю нових смертей від COVID-19.

Україна посідає друге місце серед країн Європи за кількістю нових летальних випадків від COVID-19.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з посиланням на дані статистичного ресурсу Worldometers.

"Станом на 3 листопада за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 5 місце у світі та 3 – серед країн Європи. Також Україна на 3 місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 і на 2 – серед європейських країн", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Україні смертність від COVID-19 перебуває на найвищому історичному рівні – KSEНагадаємо, за минулу добу, 2 листопада, в Україні зафіксовано 23 тис. 393 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 5 тис. 935 пацієнтів, зафіксовано 720 летальних випадків.

Пандемія коронавірусу розпочалася у березні минулого року. З початку пандемії коронавірус в Україні діагностовано у 2 979 086 осіб, одужали 2 466 674 особи, а померли 69 447 інфікованих.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Інна Андаліцька