Щоб отримати цю послугу вам треба мати медичні показання та направлення від лікаря.

В Україні комп'ютерна томографія для пацієнта є безоплатною, якщо він має показання та направлення від лікаря.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, комп'ютерну томографію безкоштовно можна зробити у тих закладах, які підписали договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу і мають відповідне обладнання. При цьому, якщо у закладі вимагають оплату за проведення такого обстеження, це є порушенням прав пацієнта. У такому випадку можна подати скаргу за посиланням.

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Якщо ж пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то усі необхідні обстеження входять до відповідного безкоштовного пакету послуг та проводяться одразу в лікарні, куди його госпіталізували.

Щоб отримати та скористатись направленням на безоплатне КТ, ви маєте:

звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря за медичною допомогою. У випадку, якщо лікар бачить таку потребу, то виписує е-направлення на обстеження. У направленні, яке можна отримати на телефон, вказується лише код послуги та інформація про заклад та лікаря, який і створив це направлення;

обираєте медичний заклад, який надає амбулаторну допомогу за контрактом з НСЗУ. Лікарня чи поліклініка має надавати послуги за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах";

телефонуєте до відповідної поліклініки та уточнюєте, чи має медичний заклад апарат для проведення КТ (томограф) та лікаря, який його може зробити. У випадку позитивної відповіді - записуєтесь на обстеження та приходите у визначений час для проведення безоплатного КТ.

Зазначимо, що при коронавірусі комп’ютерну томографію призначають для визначення стану органів грудної клітини пацієнта за умов, якщо:

при неможливості забезпечити ПЛР-діагностику коронавірусної хвороби COVID-19;

при наявності таких симптомів, як дихальна недостатність чи існуванням супутніх патологій;

у випадку негативного ПЛР-тесту у пацієнтів із вираженими ознаками захворювання при їх важкому загальному стані.

Важливо знати, що позитивний тест на коронавірус за умови задовільного стану пацієнта не є підставою для призначення КТ.

Як наголосили в МОЗ, що на сьогодні у всіх 24 областях України у лікарнях встановлено додатково 131 комп'ютерний томограф, якими можуть скористатися пацієнти за необхідності.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в Україні медична допомога при інсультах повністю безоплатна для пацієнтів, для її отримання не потрібні направлення від сімейних чи інших лікарів.

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Автор: Вікторія Гордієнко