Наразі в Україні є 238 медичних закладів, які надають медичну допомогу при інсультах за договорами з Національною службою здоров’я.

Медична допомога при інсультах повністю безоплатна для пацієнтів, для її отримання не потрібні направлення від сімейних чи інших лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказала заступниця голови Національної служби здоров’я України Тетяна Бойко.

"Медична допомога при інсульті повністю безоплатна для пацієнта. За лікування кожного окремого пацієнта НСЗУ платить за підвищеним тарифом", - зазначила Бойко, уточнивши, що залежно від обсягу наданої допомоги тариф може становити від 54 тис. до 97 тис. грн.

Наразі в Україні є 238 медичних закладів, які надають медичну допомогу при інсультах за договорами з НСЗУ. Згідно з умовами договору, цілодобово в закладі мають бути фахівці необхідної кваліфікації, а також забезпечено роботу обладнання для діагностики і лікування, наприклад, КТ або МРТ, які дозволять провести візуалізацію і точно визначити діагноз. Без цього, як підкреслила Бойко, медична допомога буде неефективною.

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За її інформацією, безоплатні послуги включають: первинний огляд, термінову КТ або МРТ, лабораторні дослідження, аналізи крові тощо, інструментальні дослідження, електрокардіографію та УЗД. Також у безоплатний пакет входить тромболітична терапія включно з необхідними ліками, малоінвазивна хірургія судин, нейрохірургічна допомога, знеболення, забезпечення ліками з нацпереліку, консультація логопеда, терапевта, психолога, психотерапевта. НСЗУ також оплачує вторинну профілактику інсульту, харчування у стаціонарі та медичну реабілітацію.

"Пацієнту з підозрою на інсульт не потрібно направлення лікаря, щоб отримати безоплатну медичну допомогу", - наголосила Бойко.

Вона нагадала, що місцева влада має сформувати в регіонах маршрути, щоб бригади швидкої меддопомоги доставляли пацієнтів саме в заклади, що мають договори з НСЗУ на лікування інсультів.

З’ясувати, де розташований найближчий медичний заклад, який має всі умови для лікування пацієнта з інсультом, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або на сайті НСЗУ - є відповідна мапа.

Як повідомила Бойко, з початку цього року заклади, які мають договори на медичну допомогу при інсультах, пролікували 72,5 тис. пацієнтів. За їх лікування НСЗУ заплатила лікарням понад 1 млрд 358 млн грн.

"У 2018 році пацієнтів з інсультами госпіталізували у понад 700 закладів. У 2020 році НСЗУ закупила послугу у 191 закладу, який відповідав вимогам. В результаті 80% пацієнтів з гострим мозковим інсультом потрапили до тих закладів, а рівень госпітальної летальності знизився на 6,2%. Як ми бачимо, важлива не кількість медичних закладів, а їх спроможність надати якісну медичну допомогу", - наголосила Бойко.

Як повідомляв УНІАН, з квітня 2020 року надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті входить до Програми медичних гарантій та оплачується НСЗУ, тобто є безкоштовною для пацієнтів.

За даними МОЗ, щороку в Україні стається близько 130 тис. інсультів, інсульт залишається основною причиною смертності та інвалідності в нашій країні.

Автор: Інна Андаліцька