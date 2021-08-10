Наголошується, що з кінця липня "дельта-штам" був виявлений більш ніж в 10 містах Китаю.

У Китаї заявили про новий спалах COVID-19 через активне розповсюдження штаму "Дельта". У деяких містах країни почали відкривати пункти тестування на коронавірус.

Як пише Reuters, з кінця липня "дельта-штам" був виявлений більш ніж в 10 містах Китаю. Уряд наказав місцевій владі уважно стежити за ситуацією поширення смертельного вірусу.

Тест на коронавірус у Китаї

У місті Янчжоу уже почався п'ятий раунд масових тестів.

У Чженчжоу чекають результатів третього раунду загальноміських тестів.

У східному місті Нанкін, сильно постраждалому від липневого спалаху, почався третій раунд цільового тестування.

Місто Наньтун, розташоване недалеко від Янчжоу і Нанкіна, де ще не зафіксували нових випадків захворювання, також почало масові тестування.

В Ухані, з якого і почався спалах коронавірусу майже 2 роки тому, було зареєстровано всього два підтверджених випадки за неділю. Однак масове тестування там провели минулого тижня.

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Китайська влада говорить про те, що поки не планують запроваджувати суворий карантин, оскільки країна використовує цілеспрямоване стримування і широку вакцинацію для перемоги над коронавірусом.

"Поки вірус як і раніше широко поширений у всьому світі, політика Китаю щодо суворого запобігання імпорту вірусу не повинна змінюватися", - заявив колишній міністр охорони здоров'я Гао Цян

Разом з тим, два центри міжміських маршрутних автобусів в Ухані уже припинили всі перевезення з понеділка.

Як повідомляв УНІАН, розвідка США отримала дані про походження коронавірусу в китайській лабораторії.

Коронавірус: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко