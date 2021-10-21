У курортному місті сесію Одеської райради віднесли до масових заходів, і потрапити туди можна буде за певних умов.

В Одесі журналістів та депутатів не пускатимуть на сесію Одеської районної ради без сертифіката про вакцинацію або документа про тестування на COVID-19.

Про це журналістам заявили в прес-службі райради.

Зокрема, у четвер, 21 жовтня, прес-служба повідомила, що найближча сесія відбудеться завтра, 22 жовтня. При цьому наголошується, що для відвідування сесії необхідно мати при собі один з відповідних документів – сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест, тест на антиген, який зроблений не пізніше ніж за 72 години до події, або довідку про перенесений COVID-19.

Читайте такожОдещина в "червоній" зоні: величезні черги на вакцинацію в Одесі та скарги людей (відео)У прес-службі УНІАН уточнили, що нововведення пов'язане з постановою Кабінету міністрів про обмеження при проведенні масових заходів у регіонах, віднесених до "червоної" карантинної зони.

"Депутати райради також попереджені про необхідність наявності сертифіката або результатів тестування", – додали у прес-службі.

Нагадаємо, з 18 жовтня Одеська область перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки поширення COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Лариса Козова