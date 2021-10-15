Нові обмеження почнуть діяти з 00:00.

З понеділка, 18 жовтня, на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей", - зазначив він.

За його словами, ухвалено рішення застосувати на території цих регіонів обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епіднебезпеки.

Як повідомляв УНІАН, "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено у Херсонській області відсьогодні, 15 жовтня.

Для контролю за дотриманням карантину на вулиці вивели 12 "протиковідних" патрулів. У міськраді заявили, що лікарні заповнені на 95%.

Місцева влада закликала жителів вакцинуватися, щоб уберегтися від тяжкого перебігу хвороби.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко