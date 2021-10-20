За останню добу в місті зафіксовано 793 нових випадки COVID-19.

В Одесі почалося сортування хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації.

Про це у Facebook повідомила голова громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

Вона розповіла про кілька випадків, які, на її думку, про це свідчать. Зокрема, їй зателефонувала одеситка, яка попросила допомоги в госпіталізації матері.

"Літня жінка слабшала на очах, швидка допомога не їхала кілька годин, а у всіх стаціонарах відповідали, що місць немає. Приблизно через чотири години жінка передзвонила і сказала, що мати померла, а медики так і не прибули", - розповіла Ножевнікова.

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Крім того, за інформацією волонтера, вчора о 17:00 їй повідомили про 62-річного чоловіка з сатурацією 70 і ураженням легень 60%. Він – онкохворий, після двох хіміотерапій. Автомобіль швидкої допомоги їздив з ним по місту кілька годин, стаціонари не приймали, відповідаючи, що місць немає.

Ножевнікова, намагаючись допомогти цьому чоловікові, обдзвонила стаціонари та чиновників, які могли б посприяти. В результаті, їй сказали, що місце знайдено і можна везти пацієнта.

"Їдемо. Дві години майже чекаємо біля воріт. Чомусь не беруть. Родичі телефонують мені, я – тим, хто допомагає, вони – лікарям, потім – мені, я – родичам. Понад 20 дзвінків. У підсумку прямим текстом повідомляють, що у пацієнта рак гортані і, мовляв, "який сенс його брати"... Ось так, мої хороші, медичне сортування почало діяти", - написала волонтер.

За її словами, зазначеного чоловіка в стаціонар все-таки "запхали з криками і погрозами". Вона також висловила своє обурення тим, що відсутність місць у стаціонарах намагаються приховати.

"Враховуючи, що дані щодо місць вчора "по нулях" у всіх стаціонарах, може чесніше вже це озвучувати? Щоб не витрачати час "швидких", наприклад, щоб не давати помилкову надію людям?", - акцентує Ножевнікова.

При цьому зазначає, що і в стаціонарах надія на порятунок є не у всіх. Вчора вона отримала величезну кількість повідомлень про те, що в палатах медики не підходять до госпіталізованих людей. Як зазначає волонтер, це, в першу чергу, пов'язано з нестачею медиків.

"Звичайно, до вас не підходять. Тому що два лікарі на 150 осіб – це просто нереально. Вас (хворих – УНІАН) все більше, а лікарів все менше...", - написала Ножевнікова.

За її даними, вчора від коронавірусу в Одесі померло 58 осіб. Але це – офіційні дані, а реальна кількість значно вища. Ця невідповідність пов'язана з тим, що статисти та установи охорони здоров'я не отримують відповідну інформацію.

За даними Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, в Одеському регіоні за останню добу зафіксовано 1 тис. 606 нових випадків COVID-19. З них в Одесі – 793.

Як писав УНІАН, в Одесі центри масової вакцинації від COVID-19 з 20 жовтня переходять на щоденний режим роботи. Щеплення від коронавірусу у місті зараз проводяться вакцинами Comirnaty/Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Лариса Козова