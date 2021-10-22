На сьогодні зайняті на 54% ліжка з підведеним киснем.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначає, що сьогодні в Україні 64 тисячі ліжок виділені для лікування хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Всього в Україні сьогодні 64 тисячі ліжок виділені для лікування хворих на COVID…Пацієнтами, що потребують кисневої терапії, зайняті на сьогодні 54% ліжок з підведеним киснем", - розповів урядовець.

Він нагадав, що у пікові навантаження весняної хвилі COVID-19 в Україні було виділено 80 тисяч "ковідних" ліжок.

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"Відповідно, ми готові збільшити кількість "ковідних" ліжкових ресурсів ще принаймні на третину. Але ми повинні пам'ятати, що розширення "ковідних" ліжок - це поява ризику ненадання повноцінної медичної допомоги пацієнтам з іншими хворобами", - сказав Ляшко.

Міністр також розповів, що для захисту медичних працівників в Україні сформовано запас засобів індивідуального захисту. Він уточнив, що на сьогодні є близько 22,7 млн костюмів, халатів, понад 42 млн масок та 8 млн респіраторів.

Ляшко додав, що з квітня по вересень Національна служба здоров'я України перерахувала закладам охорони здоров'я майже 5 млрд грн на лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. У вересні, за його словами, вартість лікування одного пацієнта, в середньому, становить 22 тис. грн.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Таня Поляковська