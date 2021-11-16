Після виходу на плато у приблизно 5 тис. госпіталізованих на добу вперше рівень госпіталізацій протягом тижня зменшився на 14%.

В Україні кількість виписаних пацієнтів вперше за 100 днів перевищує кількість госпіталізованих хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Перший тиждень ми бачимо дві позитивні ситуації. Зокрема, після виходу на плато у приблизно 5 тис. госпіталізованих на добу рівень госпіталізацій протягом тижня демонструє спад та зменшився на 14%", - зазначив він.

За словами Ганиченка, це ще не можна розглядати як стійкий тренд на спад, адже наразі він спостерігається лише перший тиждень.

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Тому у KSE рекомендують дочекатися тритижневого постійного спаду, щоб говорити про стабільну ситуацію.

"Другий позитивний момент - це те, що виписки вже перевершили госпіталізації. Це означає, що навантаження на систему охорони здоров'я поступово починає спадати, тому що на "ковідні" ліжка приходить менше пацієнтів, ніж з них йдуть... Ситуація, коли виписки перевершили госпіталізації, наступила вперше за 100 днів", - наголосив експерт.

Відтак, за даними KSE, вперше за останні два місяці резерв вільних ліжок з киснем зріс до 27 тис. і продовжить зростати через те, що ліжка з киснем будуть звільнятися.

"Однак, це лише початок розвантаження медичної системи, поки що про стабільний тренд на розвантаження ми не говоримо", - додав Ганиченко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антоніна Доломанжи