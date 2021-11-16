Смертність є відкладеним показником і може продовжувати зростати впродовж двох тижнів після стабілізації захворюваності, зауважують в МОЗ.

У жовтні цього року середній проміжок часу між появою перших симптомів у пацієнтів з COVID-19 до смерті складав 14 днів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 листопада.

Очільник МОЗ нагадав, що за минулу добу в Україні 838 людей померли від COVID-19. За словами Ляшка, смертність є відкладеним показником і може продовжувати зростати впродовж двох тижнів після стабілізації захворюваності.

Читайте такожВакциновані особи госпіталізуються у п’ять разів рідше, ніж невакциновані - Ляшко"Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через певний час може бути летальний наслідок", – зазначив Ляшко.

Водночас міністр запевнив, що пандемія в Україні розвивається "середньостатистичними темпами", завдяки своєчасному запровадженню карантинних обмежень.

"З 78 тисяч ліжок для COVID-пацієнтів наразі зайняті 49 тисяч. Зокрема, зайнято 64% ліжок з киснем", – сказав Ляшко.

Очільник МОЗ також підкреслив, що за останні 3 місяці 94,3% госпіталізованих з COVID-19 не були вакцинованими.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Марта Гичко