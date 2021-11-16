За рівнем смертності Україна залишається на другій позиції після Румунії.

Україна вийшла з лідерів антирейтингу за рівнем захворюваності на COVID-19 серед великих країн Європи та наразі посідає п'яту сходинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Ситуація в Україні стабілізується та покращується…, але це ще не перемога над вірусом остаточна. Ми все ще перебуваємо на досить великих значеннях захворюваності і смертності", - зазначив він.

За словами Ганиченка, у ряді європейських країн наразі спостерігається повторний спалах COVID-19. "Це абсолютно пряма загроза Україні у тому плані, що навіть після спаду, який зараз продовжує спостерігатися в Україні і за кількістю виявлених випадків, і за кількістю госпіталізацій, може бути повторне зростання", - вважає він.

Зокрема, за тиждень захворюваність на COVID-19 в Україні скоротилася на 8%, але на відміну від України рівень захворюваності в Європі продовжує зростати та вже досяг свого абсолютного історичного максимуму.

"На наступному тижні ми очікуємо, що Європа оновить свій історичний максимум і захворюваність там продовжить далі зростати", - сказав експерт.

За даними KSE, Україна вийшла з лідерів антирейтингу за рівнем захворюваності серед великих країн Європи та наразі посідає п'яту сходинку.

Водночас, за рівнем смертності від COVID-19 Україна продовжує перебувати на другій позиції після Румунії.

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За словами Ганиченка, смертність є відкладеним показником, який може зростати вже й після того, як рівень захворюваності почав падати.

Україна також посідає третє місце за коефіцієнтом виявлення нових випадків COVID-19 за останні сім днів - 20%, що означає, що кожен п'ятий протестований українець виявляється інфікованим.

Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я рекомендують утримувати цей показник на рівні 5% і нижче.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували новий рекорд смертей від коронавірусу за добу. Зокрема, за минулу добу в Україні зафіксовано 16 тис. 308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу 2 тис. 264 особи госпіталізовано, зафіксовано 838 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3 млн 244 тис. 749 осіб, одужали – 2 млн 664 тис. 373, померли – 77 тис. 985.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Антоніна Доломанжи