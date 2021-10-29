Це Закарпатська та Кіровоградська області.

В Україні лише дві області залишаються у "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки.

Про це свідчать індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки МОЗ.

Зокрема, станом на 29 жовтня за рівнем епідемічної небезпеки у "жовтій" зоні перебувають лише дві області України - Закарпатська та Кіровоградська.

При цьому, у "червоній" зоні перебувають вісім областей - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська області.

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Раніше повідомлялося, що в Україні за добу виявили 26 870 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1824 дитини та 491 медпрацівник.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Віталій Саєнко