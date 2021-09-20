Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській та Чернівецькій областях.

За минулу добу в Україні зареєстрували 2 265 випадків коронавірусної хвороби, серед інфікованих – 275 дітей та 22 медпрацівники. Госпіталізували до лікарень 1 255 людей. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 44 пацієнти. Натомість одужали – 565 людей.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на ранок понеділка, 20 вересня.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, днем раніше виявили 3983 інфікованих. Зниження рівня захворюваності спричинено меншою кількістю тестувань на вихідних.

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Зокрема, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 350 646 осіб, з них 2 231 417 одужали, летальних випадків — 54 919.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Лабораторії зробили 24 792 тести на коронавірус: методом ПЛР — 13 058, методом ІФА — 2 011. Також зробили 9 723 експрес-тести на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 12,4 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація в Україні: що відомо

36 029 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 19 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 21 118 людей, повністю імунізовані - 14 911 людей.

Протягом доби працювали 296 мобільних бригад, 1 119 пунктів щеплення та 346 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 6 304 016 людей, з них отримали одну дозу – 6 304 014 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 152 834 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 456 848 щеплень.

Як писав УНІАН, раніше у МОЗ нагадали про можливість комбінації вакцин Moderna та Pfizer-BioNTech.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко