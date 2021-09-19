До ковідних лікарень потрапили понад 1700 людей.

Протягом минулої доби, 18 вересня, в Україні було зафіксовано 3983 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 422 дитини та 52 медпрацівники.

Про це йдеться у зведенні МОЗ. За добу з коронавірусом було госпіталізовано 1767 хворих, 46 пацієнтів померли. Водночас 546 осіб одужали.

Протягом доби здійснено 45858 тестувань. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

За весь час пандемії в Україні виявлено 2 348 381 випадок коронавірусної хвороби. 2 230 852 хворих одужали. 54 875 випадків виявились летальними.

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Карантин в Україні

13 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, якими встановлюються нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зміни набирають чинності через 7 днів з моменту публікації.

Ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані "жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Тепер у разі введення "жовтого" рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат.

Автор: Дмитро Захаров