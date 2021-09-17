Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

У випадку коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech, та навпаки.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"МОЗ України у липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини. Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника", - йдеться у повідомленні.

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Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

Зазначається, що комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним.

Як писав УНІАН, раніше дослідники з Південної Кореї з'ясували, що при комбінації вакцин AstraZeneca і Pfizer можна досягти високого рівня антитіл в організмі. При цьому спочатку треба пройти імунізацію препаратом AstraZeneca, а потім - Pfizer.

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Автор: Леся Лещенко