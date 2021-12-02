Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві, Вінницькій та Волинській областях.

В Україні за добу виявили 13 531 новий випадок COVID-19. Зокрема, захворіли 1346 дітей та 240 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3003 осіб; зафіксовано 525 летальних випадків; одужали 23 535 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 86 490.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 463 872 особи;

одужало – 2 995 727 осіб;

летальних випадків – 87 057;

проведено ПЛР-тестувань – 15 962 709.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1418;

Вінницька область – 568;

Волинська область – 647;

Дніпропетровська область – 682;

Донецька область – 803;

Житомирська область – 743;

Закарпатська область – 496;

Запорізька область – 709;

Івано-Франківська область – 623;

Київська область – 640;

Кіровоградська область – 183;

Луганська область – 169;

Львівська область – 729;

Миколаївська область – 424;

Одеська область – 418;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 461;

Сумська область – 371;

Тернопільська область – 310;

Харківська область – 501;

Херсонська область – 150;

Хмельницька область – 594;

Черкаська область – 493;

Чернівецька область – 164;

Чернігівська область – 558.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні вчора майже 211 тис. громадян отримали щеплення від COVID-19. Про це у Facebook інформує Міністерство охорони здоров’я. Зокрема, одну дозу введено 74 тис. 855 людям, повністю імунізовані – 136 тис. 014 осіб.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 13 млн 543 тис. 488 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 11 млн 415 тис. 141 особа.

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Ірина Погоріла, Вікторія Токарєва