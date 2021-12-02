В Україні за добу виявили 13 531 новий випадок COVID-19. Зокрема, захворіли 1346 дітей та 240 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3003 осіб; зафіксовано 525 летальних випадків; одужали 23 535 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 86 490.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 463 872 особи;
- одужало – 2 995 727 осіб;
- летальних випадків – 87 057;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 962 709.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1418;
Вінницька область – 568;
Волинська область – 647;
Дніпропетровська область – 682;
Донецька область – 803;
Житомирська область – 743;
Закарпатська область – 496;
Запорізька область – 709;
Івано-Франківська область – 623;
Київська область – 640;
Кіровоградська область – 183;
Луганська область – 169;
Львівська область – 729;
Миколаївська область – 424;
Одеська область – 418;
Полтавська область – 677;
Рівненська область – 461;
Сумська область – 371;
Тернопільська область – 310;
Харківська область – 501;
Херсонська область – 150;
Хмельницька область – 594;
Черкаська область – 493;
Чернівецька область – 164;
Чернігівська область – 558.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
В Україні вчора майже 211 тис. громадян отримали щеплення від COVID-19. Про це у Facebook інформує Міністерство охорони здоров’я. Зокрема, одну дозу введено 74 тис. 855 людям, повністю імунізовані – 136 тис. 014 осіб.
З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 13 млн 543 тис. 488 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 11 млн 415 тис. 141 особа.
Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.