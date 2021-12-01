Це єдиний регіон України, де госпіталізації переважають над виписками.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав єдину область в Україні, де станом на сьогодні погіршується епідемічна ситуація з поширення COVID-19.

Про це він написав у соцмережі Facebook.

"Провів селектор із керівництвом Закарпатської області з поточної епідемічної ситуації щодо COVID-19 в регіоні. Закарпатська область є єдиним із регіонів України, де погіршується епідситуація", - підкреслив міністр.

За його словами, в області продовжують фіксувати стільки ж випадків коронавірусної хвороби, як і минулого тижня. При тому що середній по країні відсоток спаду кількості нових випадків захворювання складає 20%.

"За останні 7 днів кількість госпіталізованих в області зросла на 9%, темпи зростання з кожним днем пришвидшуються. При тому, що середній відсоток спаду по країні складає -13%.

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Закарпатська область є єдиним регіоном України, де госпіталізації переважають над виписками. Такий розрив складає +15%, і останнім часом тільки зростає. При тому, що в середньому по країні кількість госпіталізованих є на -19% меншою за кількість виписаних. Як наслідок, завантаженість лікарняних ліжок у регіоні зростає, в той час, як в Україні відбувається розвантаження медичної системи. Зайнятість ліжок з киснем у Закарпатській області складає 62%. Це на третину більше за середню завантаженість ліжок по країні. На жаль, попри всі ці невтішні цифри, рівні охоплення щепленнями проти COVID-19 також залишається на незадовільно низькому рівні", - пояснив очільник МОЗ.

Він також зазначив, що на селекторі обговорили план пріоритетних заходів для подальшого стримування поширення COVID-19 в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, за листопад в Україні було зроблено майже 7,1 млн щеплень проти COVID-19. Зокрема, за останній день місяця, 30 листопада, були вакциновані 233 тис. 471 людина.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 13 млн 468 тис. 635 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 млн 279 тис. 127 людей. Загалом медики провели 24 млн 747 тис. 760 щеплень.

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Автор: Леся Лещенко