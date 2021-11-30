Наказ про розширення цього переліку набуває чинності 9 грудня.

В Україні розширили перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою. Відповідний наказ набуває чинності 9 грудня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 30 листопада.

До переліку додали працівників підприємств, установ та організацій, які:

належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

Читайте такожОбов'язкова вакцинація українців від COVID-19 незаконна: медичний адвокат пояснив чомуУ разі відмови від щеплення таким працівникам загрожує відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.

"Звертаюсь до працівників зазначених професій, не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних", - зазначив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, вакцинація проти коронавірусу була обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади. Працівники, які станом на 8 листопада не мали хоча б одного щеплення проти COVID-19, мали бути відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

9 листопада у Міністерстві охорони здоров’я розширили перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. До нього увійшли працівники стратегічно важливих підприємств.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Марта Гичко