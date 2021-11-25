Хабіхт підкреслив, що важливо охопити вакцинацією тих, хто дійсно вразливий.

Для того, щоб подолати пандемію коронавірусу і вийти з цієї ситуації, зараз дуже важливо виконати поставлену ціль - 40% повинні бути вакциновані до кінця року і 70% всього населення – до літа 2022 року.

Про це сказав голова українського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доктор Ярно Хабіхт в інтерв'ю "РБК-Україні".

Хабіхт підкреслив, що важливо охопити вакцинацією тих, хто дійсно вразливий. "Це літні люди і ті, у кого є хронічні захворювання, такі як хвороби серця, діабет і рак. Нам потрібно виконати велику роботу, щоб достукатися до них", - зазначив представник ВООЗ.

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"Це так важливо тому, що серйозні випадки захворювання з госпіталізацією – це ті, хто не вакцинований. Нам потрібно захистити наших співгромадян в Україні: літніх людей і тих, хто страждає хронічними захворюваннями. Завдяки цьому ми зможемо подолати пандемію. Нам потрібно охопити 70% всього населення. Але в старших вікових групах цей показник може бути ще вище", - розповів Хабіхт.

За його словами в Україні 24% всього населення вакциновано двома дозами і 31% – принаймні однією. Але це дорівнює 24% у віковій групі старше 60 років. "Тобто нам потрібно зробити набагато більше, щоб достукатися до них", - зауважив він.

Хабіхт зазначив, що потрібно зрозуміти, які перешкоди заважають людям пройти вакцинацію.

"Деяким потрібна інформація. У одних є питання, до інших нам потрібно дотягнутися за допомогою мобільних центрів. Нам потрібно подумати, де зробити вакцинацію доступною. Одні хотіли б зробити щеплення в центрі первинної медичної допомоги. Інші – в супермаркеті", - розповів представник ВООЗ.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла