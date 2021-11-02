З понад 34 тис. осіб, які минулого тижня були госпіталізовані через COVID-19, 93,2% не отримали жодної дози антиковідної вакцини, повідомили у МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за минулий тиждень 25-31 жовтня 93,2% госпіталізованих з COVID-19 громадян не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

"Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 489 людей, з яких 32 130, або 93,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData за 25 - 31 жовтня 2021 року", - йдеться у повідомленні МОЗ.

У МОЗ наголошують, що штам коронавірусу "Дельта", який наразі є панівним в Європі, вважається заразнішим та небезпечнішим за інші штами, тому закликають громадян вакцинуватися.

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"Ризик захворіти у невакцинованих у 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини", – кажуть у міністерстві.

Захистити від важкого перебігу, госпіталізації та смерті від COVID-19 може вакцинація. При цьому найкращий захист формується через 14 днів після отримання 2-ї дози вакцини.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, станом на 1 листопада, рівень завантаженості ліжок з киснем у ковід-лікарнях становить 70,3%. У "червоній зоні" епіднебезпеки знаходяться столиця та 15 областей.

За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу понад 10,4 мільйона людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – більше ніж 7,5 мільйонів.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко