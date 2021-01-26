За його словами, вже розроблено план створення 500 мобільних бригад і 4 тисяч пунктів вакцинації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році вакцин від коронавірусу вистачить усім, хто захоче зробити щеплення.

Читайте такожВ Україні зменшилася кількість позитивних тестів на коронавірус – МОЗПро це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Вакцин вистачить усім охочим протягом цього року. У нас сьогодні контрактів вже більше, ніж понад 30 мільйонів вакцин - фактично на підписанні й підписано. Тому всі черги вакцинації в Україні відповідно до Національного чіткого плану, будуть дотримані. Вся інфраструктура підготовлена", - зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що вже розроблено план створення 500 мобільних бригад і 4 тисяч пунктів вакцинації.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.

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Автор: УНІАН