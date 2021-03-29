Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення.

Україна очікує найближчим часом отримати в межах програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer від коронавірусної хвороби.

Читайте такожПоставки в Україну вакцин від коронавірусу в рамках COVAX перенесеніЯк передає прес-служба Офісу президента, про це повідомили на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського.

«Очікується, що найближчим часом Україна отримає в межах програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найміцніший імунітет», - йдеться в повідомленні.

Крім того, зауважується, що наразі тривають переговори щодо прямих контрактів на закупівлю вакцин, що дасть змогу охопити щепленнями якомога більшу кількість українців.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Станом на 29 березня загалом від початку кампанії з вакцинації від коронавірусу щеплено 198 тис. 465 українців.

*** COVAX — це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити ними країни з низьким та середнім доходом. COVAX постачає в країни тільки ті вакцини, які ВООЗ включила до реєстру засобів для використання в надзвичайних ситуаціях.

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Автор: Костянтин Гончаров