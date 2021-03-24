Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу, про її результати буде повідомлено додатково.

У Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що померла жінка-військовослужбовець в Одеській області, якій зробили напередодні щеплення від COVID-19, мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби, та смерть сталася внаслідок гострих розладів кровообігу.

Відповідна заява розміщена на Facebook-сторінці міністерства.

Читайте такожСмерть в Одесі жінки-військовослужбовця після вакцинації від COVID-19: стали відомі подробиці

«23 березня о 17:20 в смт Чорноморське Лиманського району Одеської області зафіксовано смерть військовослужбовиці. Міністерство охорони здоров’я висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблої», - зауважили у відомстві.

За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть сталася внаслідок гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.

За інформацією Командування медичних сил ЗСУ, 21 березня жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вона входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил, задіяних в ООС.

«Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано», - наголосили у МОЗ.

Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала.

Вказується, що для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. У МОЗ додали, що про її результати буде повідомлено додатково.

У МОЗ звернулись до представників громадськості та засобів масової інформації не робити передчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовиці.

Вас можуть також зацікавити новини

Новини України та світу на ранок 24 березня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров