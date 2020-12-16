Бітенський був розробником нових напрямків у психіатрії та наркології.

В Одесі помер відомий вчений-психіатр Валерій Бітенський.

Про це УНІАН повідомили в Одеському національному медичному університеті, де Бітенський очолював кафедру психіатрії, наркології та медичної психології.

Зазначається, що вчений помер сьогодні вночі.

Представник вишу не зміг уточнити, від чого саме помер 77-річний Бітенський, зазначивши, що «професор довго хворів».

Прощання відбудеться 17 грудня.

Валерій Битенский - біографія вченого

Бітенський, 1943 р.н., - член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

З 1990 по 1993 рік був завкафедрою дитячої та підліткової психоневрології, з 1993 року - завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Одеського національного медичного університету.

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Є відомим вченим у галузі психіатрії та наркології, засновником нової концепції патогенезу наркологічних і психічних захворювань, творцем низки високоефективних методик терапії психічних і наркологічних захворювань. Автор нових напрямів у психіатрії та наркології: підліткова наркологія, психіатрія та медична психологія у немовлят та ін.

Бітенський розробив унікальну методику умовно-рефлекторної терапії алкоголізму та наркоманії.

Він автор підручника «Psychiatry. Course of lectures», який був визнаний найкращим у конкурсі навчальних посібників ім. академіка Протопопова (2006 р.), а також є автором 254 наукових робіт.

Крім того, Бітенський - почесний член Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, член Науково-дослідного товариства з вивчення алкоголізму (США), Світової та Європейської психіатричних асоціацій, Нью-Йоркської академії наук, член редколегії 7 вітчизняних і зарубіжних фахових журналів тощо.

Нагороджений орденами «За заслуги» III ступеня та «Знак Пошани».

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Автор: Лариса Козова