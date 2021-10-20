Наймолодшій дитині 40-річної пацієнтки - лише рік.

У Львові третій день рятують матір трьох дітей, яка заразилася коронавірусною інфекцією. Сама жінка виступала проти вакцинації від COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний директор Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

40-річну матір трьох дітей (наймолодшій дитині - рік) вже двічі реанімували, а вдома у неї ще троє хворих на COVID-19. Медик зазначив, що вся сім'я пацієнтки виступає проти вакцинації.

"Абсолютно очевидно: цей бій був би значно легшим, будь вона щепленою", - пише Самчук.

Читайте такожУ Львові критична ситуація з коронавірусом: люди лежати навіть y коридорах (відео)Він зазначив, що станом на 19 жовтня в реанімації лікарні вперше за весь час епідемії перебували 50 пацієнтів у критичному стані.

"Це дуже страшно. Бо світла вкінці тунелю не видно. Серед пацієнтів в реанімації - жодного вакцинованого! Немає вакцинованих і серед чотирьох сотень пацієнтів у covid-стаціонарі", - додав Самчук, закликавши українців вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, в ковід-реанімації клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова летальність б'є всі рекорди - ніхто з пацієнтів не вакцинований. Лікарі закликали людей "схаменутися".

Як вже повідомляв УНІАН, у Львівській обласній державній адміністрації збираються оголосити про посилення обмежень вже найближчими днями - область може потрапити до "червоної" зони.

Автор: Станіслав Кожемякін