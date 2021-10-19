У Львові наразі складна ситуація з захворюваністю коронавірусом.

В ковід-реанімаціі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова знаходяться 48 критичних пацієнтів. Летальність б’є всі рекорди – ніхто з них не вакцинований.

Про це розказала заввідділу анестезіології та інтенсивної терапії медустанови Наталія Матолінець в Facebook.

"Летальність б'є всі рекорди. Ніхто з них не вакцинований. У ці хвилини 40-річна мама трьох маленьких дітей - вже двічі реанімована. Ми боремося за наймізерніший шанс її врятувати. Але вся її сім'я проти вакцинації", — написала вона.

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"Люди, схаменіться!!! Медики вже не витримують! Ми падаємо з ніг, а Ви втрачаєте рідних, поки Ви все ще думаєте - вакцинуватися чи ні !!! Вакцинація може врятувати ваше життя, навіть коли ми безсилі", - написала вона.

Зазначимо, ситуація є дуже важкою. Кількість хворих із COVID-19 продовжує зростати. Станом на ранок 19 жовтня в Лікарні швидкої допомоги – 430 пацієнтів із пневмоніями. До covid-зони за останню добу у лікарню поступило 44 пацієнтів, з них жодного вакцинованого. Крім того, за добу з лікарні виписали 51 особу. Разом з тим в реанімації – 48, переважна більшість - у важкому стані із пневмонією.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус на Львівщині: що відомо

За оперативними даними, станом на ранок 19 жовтня у Львові та на Львівщині підтверджено 165242 випадки інфікування коронавірусом, з яких 4263 – летальні. За минулу добу лабораторні центри провели 2605 ПЛР-тестів. Відтак, 959 – позитивні, з них львів’ян – 461.

Загалом в стаціонарах перебуває 801 особа: 762 з них має Covid-19, 57 – у реанімації, 28 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 92 особи, виписано – 83.

Разом з тим за добу у Львові від коронавірусу вакцинували 6736 осіб, з них другу дозу вакцини отримали 2005 осіб. Щеплення проводило 49 бригад.

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Автор: Вікторія Гордієнко