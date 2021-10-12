У Львівській області різко зріс рівень госпіталізації хворих, відтак регіон скоро може "почервоніти".

Львівська область впевнено рухається до "червоної" зони карантину, тож посилення обмежень може відбутися вже найближчими днями.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає 032.ua.

"На жаль, вкотре констатуємо, що епідситуація на території щоденно погіршується. Ми моніторимо ключові показники і спостерігаємо те, що при великій кількості надходження біоматеріалу на дослідження фактично кожна друга особа має позитивний ПЛР-тест", - зазначив він.

Окрім цього Орест Чемерис наголосив на тому, що в області різко зріс рівень госпіталізації хворих. Відтак Львівщина скоро може "почервоніти".

"Ми вже третій день поспіль як перетнули позначку 60, мова йде про кількість госпіталізованих осіб на 100 тисяч населення. Відповідно, на жаль, область вже впевнено рухається до "червоного" рівня епіднебезпеки", - наголосив посадовець.

Як повідомили у Львівській ОДА, за минулу добу, 11 жовтня, в регіоні виявлено 978 нових випадків зараження коронавірусом, померли 33 людини. Госпіталізували в понеділок 346 хворих із цим діагнозом. У реанімації перебуває 163 людини, із них на апаратах ШВЛ – 49. Загалом на Львівщині з початку пандемії COVID-19 підтвердили у 159411 осіб. Померли 4086 людей, одужали - 138678.

"Якщо проаналізувати ситуацію станом на сьогоднішній ранок, то за вчорашній день в області госпіталізували 349 людей. Це найбільша кількість під час цієї хвилі коронавірусної хвороби", - додав Чемерис.

Він наголосив, що регіон близький до "червоної" зони і посилення карантину може відбутися найближчими днями.

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"Враховуючи низку показників, ми говоримо про те, що Львівщина близька до обмежень, характерних "червоній" зоні. Очікуємо, що ці обмеження можуть вступити у дію найближчими днями. Зараз обласна комісія ТЕБ та НС напрацьовує усі механізми і прийматиме рішення про певний вид обмежень", сказав Чемерис.

Як повідомляв УНІАН, у Львові з 14 жовтня планують посилити карантинні заходи, а саме: обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим та припинити планові операції у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.

Карантин в Україні

Зараз в Україні діє адаптивний карантин, під час якого передбачено чотири рівні епіднебезпеки "зелений", "жовтий", "помаранчевий" та "червоний". У "зеленій" зоні найслабші обмежувальні заходи, а у "червоній" – найсуворіші.

Україна 23 вересня із "зеленої" зони карантину перейшла у "жовту", і обмежувальні заходи стали суворішими.

За даними МОЗ, в Україні станом на неділю, 10 жовтня, 16 областей мають показники поширення COVID-19, що відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

За минулу добу, 10 жовтня, в Україні захворіли на коронавірус 8832 людини. На сьогодні Україна займає третє місце в Європі за добовою смертністю та поширенням "ковіду". У світі наша країна посідає 7 місце за кількістю нових заражень.

За даними МОЗ, протягом неділі 39060 українців вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 19277 осіб, повністю імунізовані - 19783 людини.

Автор: Олександр Топчій