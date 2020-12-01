Прем’єр-міністр сьогодні відвідав лікарню "Анкара Шехір Хастанесі "в рамках робочого візиту до Туреччини.

Україна домовилася про співпрацю з Туреччиною щодо вивчення досвіду реалізації проекту міської лікарні в Анкарі.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок під час відвідання лікарні в рамках робочого візиту до Туреччини, повідомляє урядова прес-служба.

«Україна потребує сьогодні таких сучасних медзакладів, оскільки велика частина медичної системи є застарілою. У процесі її реформування ми маємо будувати лікарні за новими принципами», - наголосив прем’єр.

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За словами Шмигаля, група українських спеціалістів приїде для вивчення досвіду будівництва міської лікарні в Анкарі, щоб реалізувати подібні проекти в межах державно-приватного партнерства в Україні.

Довідка. «Анкара Шехір Хастанесі», яка відкрилася у 2019 році, є третьою за розміром міською лікарнею у світі. Вартість її будівництва становить 890 млн євро. Фінансування надали вісім турецьких і закордонних банків.

Лікарня розрахована на обслуговування 30 тис. пацієнтів щодня. На території закладу розташовується найбільша лабораторія у Туреччині (7400 м2).

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Автор: Тамара Отовська