Як наголосили у МОЗ, зустріти кліща можна не тільки в лісі, парку чи сквері, а й на будь-якому газоні.

Щороку навесні із настанням тепла і пробудженням рослин активізуються кліщі. Ці небезпечні для людей і тварин істоти найбільш активні у квітні-червні та серпні-жовтні.

Про це інформує Центр громадського здоров'я.

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Зустріти кліща можна не тільки в лісі, парку чи сквері, а й на будь-якому газоні. Найчастіше вони сидять у траві, на висоті 20–60 см, і лише зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини. Іксодові кліщі можуть переносити збудників небезпечних захворювань людини та тварин, зокрема, кліщового енцефаліту, бореліозу (хвороба Лайма), а також хвороби Міямото.

За даними Центру громадського здоров’я, у 2020 році зареєстрували 2 745 випадків хвороби Лайма та 2 випадки кліщового енцефаліту. Зокрема, протягом двох місяців 2021 року (січень-лютий) уже зареєстрували 70 випадків захворювання на бореліоз (хворобу Лайма). Ці випадки пов’язані із рецидивами (повторне інфікування без зараження). Випадків кліщового вірусного енцефаліту за два місяці 2021 року не зафіксовано.

Як уберегтися від кліщів:

Подбайте про відповідне вбрання перед прогулянкою. Обирайте закрите взуття й одяг: найбільш безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору, бажано вдягнути штани й заправити їх у шкарпетки.

Покривайте голову головним убором — кепкою, панамкою, косинкою — і закрийте шию.

Перед прогулянкою для захисту скористайтеся репелентом — спеціальним засобом, найчастіше у вигляді аерозолю, що відлякує кліщів. Дотримуйтеся інструкції з використання засобу. Обов’язково зверніть увагу на тривалість його дії та не забувайте використовувати повторно, коли час дії мине.

На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте в траву обабіч: саме там кліщів найбільше.

Звільніть місце для привалів від хмизу, гілок, сухої трави в радіусі 20–25 м.

Увага: коли кліщ чіпляється до вашого одягу, то залишається нерухомим, аж доки ви припините активно рухатись, сядете чи ляжете. Саме тоді нападник починає шукати місце прикріплення до тіла — повільно переміщується знизу вгору. Цей процес може тривати від 30 хв до трьох і більше годин, ба навіть кілька днів.

Оглядайте себе та своїх близьких кожні дві прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо: тварина виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус. Потрібен ретельний огляд, оскільки вкусити може й так звана німфа — молодий дуже маленький кліщ.

Одразу після повернення додому ще раз огляньте близьких, дітей і себе: найкраще це зробити в білій ванні з добрим освітленням. Ретельно обстежте своє тіло, особливо ділянки, покриті волоссям.

Удома виперіть і попрасуйте одяг. Найчастіше кліщі чіпляються до одягу людини, тому можуть присмоктуватись не лише під час перебування на природі, а і згодом, перекочувавши з одягу. Не варто залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща.

Перевірте речі, які принесли з прогулянки (підстилки, сумки тощо).

Якщо на природу брали домашнього улюбленця — його також слід оглянути на наявність кліщів.

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Автор: Вікторія Гордієнко