Починаючи з 1 квітня 2021 року на ведення вагітності в амбулаторних умовах буде передбачено окремий пакет. Згідно з нововведенням, медичний заклад та Національна служба здоров’я України укладатимуть контракт, а вагітні зможуть отримувати певний обсяг медичної допомоги безкоштовно.
На сторінці у Facebook НСЗУ розповіли, які саме послуги надаватимуться українкам безоплатно.
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З наступного місяця породілля отримає змогу цілком безкоштовно пройти спостереження вагітності - від взяття під нагляд, розробки індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику та його виконання.
Окрім того, українки зможуть пройти необхідні лабораторні аналізи та інструментальні обстеження, а саме:
- загально-клінічні, біохімічні та імунохімічні (розгорнутий клінічний аналіз крові, визначення групи крові і резус фактору, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза в цільній крові або сироватці крові, загальний аналіз сечі, експрес-тест на наявність білка та інші);
- на інфекції та віруси (гепатит, тестування на ВІЛ, серологічне дослідження на сифіліс, мікробіологічне дослідження матеріалу з прианальної області з метою виявлення носійства стрептокока групи В тощо);
- мікроскопічні та цитологічні тощо;
- інструментальні обстеження, зокрема УЗД з використанням доплерографії, кольпоскопія, кардіотокографія, електрокардіографія та інші.
Також у пакет входять:
- профілактика, спрямована на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань;
- направлення вагітної до перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак вродженої, спадкової патології;
- своєчасне направлення вагітних у стаціонар при необхідності;
- заняття у "Школі відповідального батьківства" із залученням членів сім’ї до навчання;
- надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.
Переглянути весь обсяг медичної допомоги вагітним можна на сайті НСЗУ, наголосили у відомстві.
Також у Національній службі здоров’я нагадали, що пацієнтка має право на вибір закладу, де спостерігати вагітність. Незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання.
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