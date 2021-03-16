Також у Національній службі здоров’я нагадали, що пацієнтка має право на вибір закладу, де спостерігати вагітність.

Починаючи з 1 квітня 2021 року на ведення вагітності в амбулаторних умовах буде передбачено окремий пакет. Згідно з нововведенням, медичний заклад та Національна служба здоров’я України укладатимуть контракт, а вагітні зможуть отримувати певний обсяг медичної допомоги безкоштовно.

На сторінці у Facebook НСЗУ розповіли, які саме послуги надаватимуться українкам безоплатно.

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З наступного місяця породілля отримає змогу цілком безкоштовно пройти спостереження вагітності - від взяття під нагляд, розробки індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику та його виконання.

Окрім того, українки зможуть пройти необхідні лабораторні аналізи та інструментальні обстеження, а саме:

загально-клінічні, біохімічні та імунохімічні (розгорнутий клінічний аналіз крові, визначення групи крові і резус фактору, біохімічний аналіз крові, коагуляційний гемостаз, глюкоза в цільній крові або сироватці крові, загальний аналіз сечі, експрес-тест на наявність білка та інші);

на інфекції та віруси (гепатит, тестування на ВІЛ, серологічне дослідження на сифіліс, мікробіологічне дослідження матеріалу з прианальної області з метою виявлення носійства стрептокока групи В тощо);

мікроскопічні та цитологічні тощо;

інструментальні обстеження, зокрема УЗД з використанням доплерографії, кольпоскопія, кардіотокографія, електрокардіографія та інші.

Також у пакет входять:

профілактика, спрямована на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань;

направлення вагітної до перинатального консиліуму за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак вродженої, спадкової патології;

своєчасне направлення вагітних у стаціонар при необхідності;

заняття у "Школі відповідального батьківства" із залученням членів сім’ї до навчання;

надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.

Переглянути весь обсяг медичної допомоги вагітним можна на сайті НСЗУ, наголосили у відомстві.

Також у Національній службі здоров’я нагадали, що пацієнтка має право на вибір закладу, де спостерігати вагітність. Незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання.

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Автор: Вікторія Гордієнко