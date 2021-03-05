Законопроектом пропонується платити молодшому медичному персоналу від 12040 гривень, а лікарям і керівникам медзакладів - в районі 21890–26268 гривень.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив за підвищення зарплат у медичній галузі.

Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ.

Зазначається, що підвищувати соціальні стандарти для працівників медичної системи – одне з пріоритетних завдань, які вирішує МОЗ.

За словами Степанова, МОЗ розробив законопроєкт «Про визначення розміру оплати праці медичних та інших працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я».

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Ним передбачено, що мінімальний розмір заробітної плати для медпрацівників залежатиме від прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року та становитиме від 5,5 прожиткових мінімумів (для молодшого медичного персоналу), що складає приблизно 12040 гривень, до 10–12 (для лікарів і керівників медзакладів), що складає від 21890 – 26268 гривень.

«Наші лікарі, медичні працівники та науковці заслужили право на гідну оплату праці. Нині вони – на передньому краю оборони, на «ковідному нулі». Тому закликаю народних депутатів, після винесення законопроєкту в зал, на практиці довести свою відданість людям, які рятують українців щодня, і підтримати документ. Віддайте борг нашим рятівникам!» – наголосив очільник МОЗ.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум в Україні становить 2189 гривень.

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Автор: Денис Прядко