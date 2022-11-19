У двох із тварин змогли виділити живий вірус, який здатен передаватися від тварини до людини.

Вчені з університету Торонто виявили, що білохвості олені переносять інший варіант коронавірусу SARS-CoV-2.

Дослідники описали вірус, який знайшли в 300 диких оленів у дикій природі у провінції Онтаріо, повідомили науковці на сторінці навчального закладу.

Виділити генетичний матеріал SARS-CoV-2 у мазках з носу вдалось у трьох оленів у південному Квебеку. У двох із них змогли виділити живий вірус, який здатен передаватися від тварини до людини.

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"Новий варіант є нащадком старішого батьківського вірусу B.1 і має 76 мутацій порівняно зі штамом предків SARS-CoV-2. Для порівняння, варіанти "Альфа", "Бета" та "Дельта" мали від 24 до 31 мутації, тоді як нині домінуючий варіант "Омікрон" BA.5 має 105 мутацій", – пояснили науковці.

Вони зазначили, що вірус має низку мутацій у спайковому білку. Але зразки крові людей, які пройшли курс вакцинації або одужали від COVID-19, змогли нейтралізувати вид вірусу, який знайшли у білохвостого оленя.

Це свідчить про те, що, на відміну від мутацій "Омікрону", генетичні зміни не допомагають вірусу уникнути антитіл, створених після щеплень або перенесеної інфекції.

Дослідники також порівняли генетичну послідовність нового варіанту з тими, що були виявлені у людей приблизно в цей же час в Онтаріо.

"Дивно, але науковці ідентифікували одну послідовність, яка точно відповідала варіанту від білохвістого оленя, припускаючи, що вірус принаймні один раз потрапив назад в організм людини", – йдеться в повідомленні.

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