У МОЗ закликали майбутніх мам робити щеплення від коронавірусу.

COVID-19 може стати особливо ‌небезпечним ‌для‌ ‌жінок,‌ ‌які‌ ‌готуються‌ ‌стати‌ ‌мамами.

Про це попередили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Хвороба може стати причиною передчасних пологів і ускладнень, а немовля може потрапити до реанімації", - попередили у МОЗ.

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У зв'язку з цим у міністерстві зазначили, що від важкого перебігу COVID-19 захищають вакцини. "Вакцини є безпечними для вагітних, та їх можна вводити протягом будь-якого триместру. Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів", - пояснили у МОЗ.

"Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу", - звернулися у міністретстві до майбутніх матерів.

У МОЗ також вказали, що останні дослідження показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до шести місяців.

Для щеплення вагітних та жінок, які годують грудьми віддають перевагу мРНК-вакцинам — Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen.

"Вакцинуйтесь та збережіть своє життя та життя своєї дитини!", - закликали у МОЗ.

Коронавірус в Україні

28 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус, але госпіталізація знаходиться на контрольованому рівні.

Він додав, що країна забезпечена вакцинами проти коронавірусної хвороби.

3 жовтня міська влада закликала киян повернутися до носіння масок у громадських місцях через зростання рівня захворюваності на коронавірус.

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