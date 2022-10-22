COVID-19 може стати особливо небезпечним для жінок, які готуються стати мамами.
Про це попередили у Міністерстві охорони здоров'я.
"Хвороба може стати причиною передчасних пологів і ускладнень, а немовля може потрапити до реанімації", - попередили у МОЗ.
У зв'язку з цим у міністерстві зазначили, що від важкого перебігу COVID-19 захищають вакцини. "Вакцини є безпечними для вагітних, та їх можна вводити протягом будь-якого триместру. Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів", - пояснили у МОЗ.
"Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу", - звернулися у міністретстві до майбутніх матерів.
У МОЗ також вказали, що останні дослідження показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до шести місяців.
Для щеплення вагітних та жінок, які годують грудьми віддають перевагу мРНК-вакцинам — Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen.
"Вакцинуйтесь та збережіть своє життя та життя своєї дитини!", - закликали у МОЗ.
Коронавірус в Україні
28 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зростає кількість випадків захворювання на коронавірус, але госпіталізація знаходиться на контрольованому рівні.
Він додав, що країна забезпечена вакцинами проти коронавірусної хвороби.
3 жовтня міська влада закликала киян повернутися до носіння масок у громадських місцях через зростання рівня захворюваності на коронавірус.