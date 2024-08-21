В Україні з липня поширюється штам FLiRT, який дуже швидко передається.

В Україні різко зростає захворюваність на COVID-19: якщо у липні реєструвати 11,5 тисяч хворих, то а за першу половину серпня вже більше 26 тисяч. Про це повідомив в ефірі телемарафону головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він зазначив, що збільшення кількості випадків викликане новим субваріантом COVID-19 Omicron – FLiRT. Перебіг захворювання легкий для людей, які мають повний курс вакцинації. Однак для людей старших 60-ти років та людей із супутніми хронічними хворобами можливий важкий перебіг.

"Стосовно основних особливостей FLiRT вартує відзначити те, що він поки що не характеризується якимсь підвищенням рівня госпіталізації або якимось надзвичайно складним перебігом. Але разом з тим, він по своїм характеристикам набагато швидше передається і дуже швидко викликає таку хвилеподібну захворюваність", - сказав Кузін. Відео дня

На підтвердження він навів цифри захворюваності: "У червні МОЗ зареєстрували 2300 нових випадків захворювання на COVID, у липні, коли вже почали реєструвати появу штаму FLiRT – майже 11,5 тисяч, а за першу половину серпня – трошки більше ніж 26 тисяч українців звернулись за наданням медичної допомоги".

Кузін зауважив водночас, що кількість пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні, залишається відносно невеликою.

"Це 2-2,5 тисячі і в переважній більшості, більше 80%, це пацієнти старше 60 років, які не отримали вакцинації взагалі, або не отримували вакцинацію впродовж останніх 12 місяців", - сказав головний санітарний лікар України.

За його даними, зокрема, у липні перебувало на стаціонарному лікуванні 2 739 пацієнтів з майже 11,5 тисяч захворілих.

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Коронавірус в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила, що поширення коронавірусної інфекції типу COVID-19 тепер не є надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус зауважив, що ризик появи нових штамів, які викликатимуть нові сплески захворювань і смертей, залишається.

Нещодавно головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що наразі в Україні немає підстав запроваджувати обмеження через поширення коронавірусу.

Міська влада Києва днями інформувала, що в столиці стрімко зростає захворюваність на COVID-19.

Якщо в червні у Києві було 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, у липні - на початку серпня - 1 660, то за другий тиждень серпня вже захворіли 1 283 особи.

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