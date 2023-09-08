В даний час фахівці працюють над з'ясуванням того, наскільки цей штам небезпечний.

В одному з будинків престарілих у Великобританії виявили спалах нового варіанту коронавірусу, який дуже легко передається.

У 22 жителів і шести співробітників цього закладу був виявлений варіант Вa.2.86, пише Independent. Спочатку спеціалісти зазначали, що поки рано говорити про серйозне поширення цього штаму, вперше виявленого 18 серпня, і який спочатку не був класифікований як варіант, що викликає занепокоєння. Однак, ситуація змінилася, коли в різних частинах країни виявили велику кількість незв'язаних між собою випадків зараження Вa.2.86. Фахівці відзначають, що це дозволяє припустити, що штам досить широко циркулює серед населення.

Видання зазначило, що в будинку престарілих смертей від цього штаму не було, проте одній людині знадобилося стаціонарне лікування. За словами спеціалістів, такий спалах в будинку престарілих є "раннім індикатором" того, що варіант може бути досить заразним.

Відео дня

Доктор Рену Біндра, директор Агентства безпеки охорони здоров'я Великобританії сказала, що, хоча Вa.2.86 має "значну кількість мутацій", але дані про нього зараз "дуже обмежені, щоб робити однозначні висновки" про вплив, який він матиме, про заразність або тяжкість перебігу хвороби.

"Ймовірно, пройде деякий час, перш ніж у нас буде достатньо даних, щоб зробити впевнену оцінку", - зазначила вона і додала, що вчені зараз працюють над з'ясуванням повного масштабу передачі цього штаму.

Коронавірус у Великобританії

В країні проведення бустерної дози проти коронавірусу було перенесено з жовтня на вересень через появу штаму Вa.2.86. Спочатку щеплення отримуватимуть постояльці будинків престарілих і люди з хронічними хворобами.

Потім щеплення будуть отримувати всі громадяни Великобританії у віці 65 років і старше.

Вас також можуть зацікавити новини: