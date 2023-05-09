У каліфорнійському звіті говориться, що штам XBB.1.16 заразний, але не має викликати занепокоєння щодо повернення до ранньої стадії пандемії.

Новий штам Covid, який, за припущеннями деяких представників охорони здоров'я, може бути пов'язаний із кон'юнктивітом, викликав незначну тривогу щодо вірусу, попри постійне зменшення кількості випадків захворювання та смертей.

Експерти з інфекційних хвороб, однак, кажуть, що це частина нормального розвитку для такого вірусу. Про це пише The Guardian.

Наприкінці квітня департамент громадської охорони здоров’я округу Лос-Анджелес оприлюднив попередження, у якому йшлося, що люди, інфіковані штамом XBB.1.16, який в соціальних мережах прозвали як Arcturus, "можуть мати більшу ймовірність отримати кон'юнктивіт як симптом інфікування Covid".

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Цей штам, імовірно, є більш заразним, ніж інші нещодавні варіанти, і людям слід "вживати тих самих розумних заходів обережності, щоб уникнути зараження", - йдеться в звіті.

Але, на думку інфекціоністів, цей штам не повинен викликати побоювань щодо повернення до попередніх стадій пандемії.

"Це як із хлопчиком, який кричав про вовка. Занепокоєння полягає в тому, що якщо ви будете кричати "вовк" щоразу, коли з'являється новий штам, хоча й справді немає причин для підвищеного рівня занепокоєння, ви втратите довіру з боку суспільства", - сказала епідеміолог Селін Гундер.

Згідно з даними Центру контролю та профілактики захворювань США, кількість випадків захворювань на коронавірус, госпіталізацій і смертей неухильно зменшується з січня.

Суспільство також продовжує поступово повертатися до нормального життя, більшість людей більше не носять маски в громадських місцях.

Штам Arcturus не є "варіантом, що викликає занепокоєння", оскільки "хоча він дуже заразний, він, здається, не є більш серйозним", ніж інші штами, сказав експерт з інфекційних хвороб із Медичної школи Університету Вандербільта Вільям Шаффнер.

За його словами, існуючі вакцини проти коронавірусу також добре захищають від цього штаму.

Також сприяє те, що серед населення загалом уже існує більший імунітет проти коронавірусу. Це є "найбільшою рушійною силою змін у тяжкості та тому, як вірус впливає на людей", зазначив професор епідеміології в Університеті Північної Кароліни Джастін Лесслер.

"Схоже, що новий штам є частиною вірусу, що еволюціонує. Усі ознаки вказують на те, що ми живемо в світі, схожому на грип, де вірус продовжує, і продовжує, і продовжує розвиватися, і вислизає від імунітету. Через це в нас будуть повторні епідемії", - сказав Лесслер.

За такого сценарію політики та суспільство повинні поговорити про те, "скільки смертей ми готові терпіти" і скільки "витратити, щоб запобігти смертям та піти від цього. Це оцінне судження; це не епідеміологічний висновок", - сказала Селін Гундер.

Водночас існують корисні запобіжні заходи, які люди можуть вжити проти вірусу, такі як вакцини, носіння масок і експрес-тести, додав Джастін Лесслер.

"Якщо ви є кимось або живете з кимось, хто перебуває в зоні особливого ризику, я вважаю, що обережність є виправданою. І у нас все ще є хороші інструменти, щоб допомогти з нею боротися", - сказав Лесслер.

Пандемія коронавірусу - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 травня, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про скасування статусу пандемії коронавірусу COVID-19. Водночас голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус наголосив, що, попри скасування надзвичайної ситуації, COVID-19 не зник повністю.

Наприкінці січня 2023 року Гебреєсус заявляв, що пандемія COVID-19 все ще викликає надзвичайну стурбованість і становить небезпеку для населення Землі.

Пандемію коронавірусу ВООЗ оголосила на початку 2020 року через мутований коронавірус SARS-CoV-2. Існує кілька припущень походження вірусу - розглядаються як природнє виникнення, так і втеча небезпечної інфекції з лабораторії, можливо в Китаї, де були виявлені перші випадки зараження. У лютому в ВООЗ визнали, що розслідування походження COVID-19 зайшло в глухий кут і закликали Китай поділитися даними про хворобу, особливо щодо початкових стадій її поширення.

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