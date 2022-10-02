Компанія не може потрапити на китайський ринок через вимогу Пекіну передати технологію як передумову для продажу вакцини в країні.

Фармацевтична компанія Moderna Inc відмовилася передати Китаю основну інтелектуальну власність, на основі якої була розроблена її вакцина від COVID-19.

Як повідомляє Financial Times, Moderna Inc відхилила прохання Китаю надати рецепт своєї мРНК-вакцини через комерційні проблеми та проблеми безпеки.

Видання зазначає, що відповідні переговори між владою Китаю і представниками фармкомпанії велися між 2020 і 2021 роками. При цьому повідомляється, що попри відмову виробник вакцини все одно "прагне" продавати свій продукт до Китаю.

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Компанія не може потрапити на китайський ринок через вимогу Пекіну передати технологію як передумову для продажу вакцини в країні.

Китай не схвалив жодної іноземної вакцини проти COVID-19 і використовує кілька вакцин власної розробки.

У вересні головний медичний директор Moderna Пол Бертон заявив, що компанія прагне співпрацювати з Китаєм у постачанні в країну своїх вакцин проти COVID-19 на основі мРНК.

Вакцини проти коронавірусу

Після початку пандемії коронавірусу низка провідних фармацевтичних компаній заявили про розробку вакцин від цієї хвороби. Вони стали справжнім проривом у боротьбі з коронавірусом.

А в кінці серпня стало відомо, що Moderna подає до суду на своїх конкурентів - Pfizer і BioNTech через порушення патенту на свій винахід. Йдеться про мРНК-вакцину від COVID-19.

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