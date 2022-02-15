МОЗ скоротило вимоги до стажу роботи керівників закладів охорони здоров’я / фото ua.depositphotos.com
Міністерство охорони здоров’я України скоротило вимогу до стажу роботи керівників закладів охорони здоров’я.
Як повідомляє прес-служба відомства, відповідні зміни внесено до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров’я".
Згідно зі змінами, кваліфікаційні вимоги до керівників закладів встановлені наступні:
- для закладу національного рівня – не менше 7 років;
- для закладу обласного рівня – 5 років;
- для закладу районного рівня – 3 роки;
- для закладів, що надають тільки первинну меддопомогу, – не менше 3 років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.
Раніше вимоги до стажу становили: не менше 10, 7 та 5 років для закладу відповідного рівня.