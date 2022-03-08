фото Facebook / Олександр Духівський
Лікар-нейрохірург Олександр Духівський показав знімок дитини, яка отримала мінно-вибухову травму.
Спеціаліст дитячого нейрохірургічного відділення міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. А. і. Мещанінова опублікував знімок на своїй сторінці в Facebook.
"Ще один хлопчик, 10 років. Мінно-вибухове. Снаряд влетів у приміщення. Працюємо", - повідомив він.
У коментарях до публікації лікар зазначив, що осколок увійшов через вилицю.