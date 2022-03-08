Осколок увійшов через вилицю.

Лікар-нейрохірург Олександр Духівський показав знімок дитини, яка отримала мінно-вибухову травму.

Спеціаліст дитячого нейрохірургічного відділення міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. А. і. Мещанінова опублікував знімок на своїй сторінці в Facebook.

"Ще один хлопчик, 10 років. Мінно-вибухове. Снаряд влетів у приміщення. Працюємо", - повідомив він.

У коментарях до публікації лікар зазначив, що осколок увійшов через вилицю.

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