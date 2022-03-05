Радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарина Герасимчук наголошує, що від зброї російських окупантів загинуло вже щонайменше 32 українських дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час телемарафону.

"Станом на 9-ту 5 березня від зброї російських окупантів загинуло вже щонайменше 32 та поранено 70 ні в чому не винних дітей", - наголосила Герасимчук.

Вона також підкреслила, що внаслідок повномасштабних бойових дій знищено вже, зокрема, дитячі садочки в Станиці Луганській, Сєвєродонецьку та Охтирці, а також пологові будинки та школа в Житомирі та у Київській області; навчальні заклади у Харкові.

Герасимчук також наголосила, що близько 1,5 млн дітей перебувають на територіях, що знаходяться в облозі. Серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю.

Вас також можуть зацікавити новини: