Чоловік прожив з новоутворенням 30 років.

У Львові 49-річному Євгенію Плеханову медики видалили пухлину завбільшки як м’яч регбі та врятували ногу від ампутації.

Як повідомляє Перше медичне об'єднання Львова, з новоутворенням пацієнт прожив майже 30 років.

"Ліпому – доброякісне утворення, яке розвивається з клітин жирової тканини, медики виявили, коли йому було 20. Утвір ще тоді обріс навколишні тканини верхньої внутрішньої третини стегна – м’язи, нерви й судини. Видалити його повністю означало б провести ризиковане для пацієнта втручання: він міг втратити чутливість усієї ноги. Тому тоді медики однієї з міських лікарень видалили лише частину ліпоми. А також попередили юнака, що пухлина може й надалі рости", - йдеться у повідомленні.

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Останні 15 років Євгеній жив у Італії. Там чоловік працював водієм. І хоча він бачив, що пухлина з роками більшала, через малоактивний спосіб життя вона особливо не турбувала його.

До України чоловік повернувся з початком повномасштабної війни. Багато волонтерив – доправляв гуманітарну допомогу постраждалим від війни у пункти гуманітарної підтримки та у шпиталі. Постійно перебував у русі. Через регулярні навантаження на ноги, біль у верхній частині стегна не минав і ще й віддавав у пах. Окрім цього, кінцівка почала затерпати. Тоді Євгеній звернувся за допомогою до спеціалістів лікарні святого Луки.

Медики лікарні провели пацієнтові МРТ і з’ясували, що ліпома від часу першого оперативного втручання збільшилась майже втричі – до розміру 24х13 см. Вона проросла у верхній третині стегна поміж м’язами, судинами, нервами та сухожиллями у ділянці від паху і до низу. Утвір здавлював судинно-нервовий пучок і, таким чином, погіршував кровотік в артеріях ноги.

"Щоб не допустити часткової чи навіть повної зупинки кровоплину в кінцівці, а це загрожувало би ампутацією, ми виконали складне втручання, яке вимагає високої точності і відпрацьованих навичок: відділили частини пухлини від нервів і артерій, а потім видалили її повністю без ускладнень для пацієнта", - розповів хірург Олександр Голуб.

Наступного дня після операції Євгеній почав ходити. Він нарешті позбувся як дискомфорту, так і болю. Чоловік повернувся до своїх буденних справ та волонтерства.

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