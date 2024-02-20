Хірурги вперше без допомоги іноземних колег пересадили кістку з гомілки пацієнта у щелепу.

У Львові хірурги центру "Незламні" виконали складну мікрохірургічну операцію з реконструкції нижньої щелепи 25-річному військовослужбовцю Андрію Грушку з Херсонщини.

Як повідомляється на сторінці центру у Facebook, щойно Андрію виповнилося 18 років, він вирішив доєднатися до війська. На початку повномасштабного вторгнення служив на Донеччині. Там у березні 2022 року уламок російського снаряда розтрощив воїнові щелепу та ледь не позбавив життя.

До львівського центру військовий поступив на операцію з реконструкції нижньої щелепи після двох років лікування у різних медзакладах України. Через відсутність частини кістки і зубів, він увесь цей час не міг нормально харчуватися: жувати та їсти тверду їжу. Аби це виправити, хірурги вставили у щелепу захисника титановий імплант. Утім він не прижився. Тоді медики вирішили замістити відсутній фрагмент його власною кісткою.

"Це одна із найважчих операцій у щелепно-лицевій хірургії. Адже, аби кістка прижилася треба ювелірно з’єднати купу маленьких судин – завтовшки всього з людську волосину. Львівські спеціалісти спільно з американськими колегами місії FACE to FACE вже не раз успішно виконували такі мікрохірургічні втручання. Так, наприкінці минулої осені разом вони прооперували понад десять військових з подібними травмами. Набутий досвід дозволив львівським щелепно-лицевим хірургам самостійно – без допомоги іноземних спеціалістів – взятися за проведення такої складної реконструктивної операції", - йдеться у повідомленні.

Лікарі забрали частину гомілкової кістки Андрія разом із м'язами та судинами і пересадила її в щелепу. Медикам вдалося успішно зшити всі судини. Після чого хірурги закрили рану клаптем власної шкіри пацієнта.

Зазначається, що складна мікрохірургічна операція тривала 14 годин. Кістка прижилася і вже через два тижні після відновлення обличчя Андрій зміг поїхати до дружини та маленького сина.

Снайперка зі Львова після втрати ноги збирається повернутися на фронт

25-річна снайперка Анастасія Савка на псевдо "Фенікс" зі Львова, яка втратила ногу на війні, після реабілітації та протезування знову планує повернутися на фронт, щоб боронити майбутнє свого сина та країни.

З початку вторгнення військова у складі 118-ї бригади знищувала ворогів на запорізькому напрямку. Снайперка втратила ногу, коли підірвалась на ворожій міні. Уламки сильно пошкодили ліву ногу захисниці, врятувати її не вдалося. У дівчини невисока ампутація, тож спеціалісти центру дають сприятливий прогноз щодо майбутнього протезування.

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