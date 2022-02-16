Дитина потрапила до лікарні торік у травні, а наразі хвороба відступила.

У львівській лікарні врятували 11-річну дівчинку, у якої після захворювання на COVID-19 почали відмовляти руки та ноги.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Першого територіального медичного об'єднання міста Львова.

"COVID-19 Соломійка перенесла у легкій формі, із симптомів була лише втрата нюху та смаку. Та вже за кілька тижнів у дитини почала сильно боліти голова і вона відчула затерпання та слабкість в ногах, а потім – в руках. За якийсь час вона уже не змога втримати виделку. Дівчинку госпіталізували одразу в реанімацію Дитячої лікарні медоб’єднання, де вона провела два тижні", – йдеться у повідомленні.

Лікарям вдалося встановити діагноз дитині – гострий поперечний мієліт в шийному відділі хребта та спастична тетраплегія (зниження рухової активності у верхніх та нижніх кінцівках) з порушенням функцій тазових органів. Це запальне інфекційне захворювання спинного мозку, при якому блискавично вражаються рухова та чутлива здатність.

Як з’ясували лікарі, COVID-19 запустив хибну роботу імунної системи, яка почала сприймати клітини спинного мозку як чужорідні, атакуючи свій же організм. Це описано в дослідженнях медичних навчальних закладів США та Панами.

"За два тижні в реанімації стан дівчинки вдалося стабілізувати. Ще місяць дитина лікувалася у неврологічному відділенні: займалася з реабілітологом, аби перешкодити знерухомленню суглобів, вона знову вчилася сидіти, а потім уже й ходити", – розповіли у медоб’єднанні.

За інформацією медиків, історія з дівчинкою трапилася торік у травні, коли вона потрапила до реанімації.

"Відтоді дівчинці та лікарям довелося докласти чимало зусиль, аби відновитися. Нині після чергового планового огляду нарешті можемо сказати, що хвороба відступила – розвиток ускладнення призупинено, рухливість ніжок і ручок відновлено", – розповіли у медзакладі.

Лікарі зазначають, що останні хвилі коронавірусу є дедалі агресивнішими, зокрема, до дітей. Вони призводять до різного роду ускладнень: уражень серцево-судинної та нервової системи, головного мозку, панкреатиту, плевриту, пневмоній.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року. Станом на 16 лютого коронавірус в Україні діагностували у 4 603 930 осіб, померли 103 565 пацієнтів, а одужали – 3 839 314 осіб.

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