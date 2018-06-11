Супрун розповіла про "диверсантів" в "Охматдиті" (фото)

Інцидент стався у новому корпусі лікарні.

За останні три тижні невідомі двічі намагалися затопити приміщення нового корпусу "Охматдиту".

Про це в Twitter повідомила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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"Опір змінам відбувається у найбільш цинічний спосіб. За останні 3 тижні двічі в новому корпусі київського "Охматдиту" невідомі відкривали кран з водою вночі. Підтопило приміщення, під якими блок управління чилером МРТ. Вживаємо заходів, щоб посилити охорону", - йдеться у її повідомленні.

Раніше прем'єр України Володимир Гройсман заявив, що другий комплекс Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» буде зданий в експлуатацію до кінця 2019 року.