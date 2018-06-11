Супрун розповіла про "диверсантів" в "Охматдиті" (фото)
За останні три тижні невідомі двічі намагалися затопити приміщення нового корпусу "Охматдиту".
Про це в Twitter повідомила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.
Читайте такожВ "Охматдиті" відкрито нове стерилізаційне відділення
"Опір змінам відбувається у найбільш цинічний спосіб. За останні 3 тижні двічі в новому корпусі київського "Охматдиту" невідомі відкривали кран з водою вночі. Підтопило приміщення, під якими блок управління чилером МРТ. Вживаємо заходів, щоб посилити охорону", - йдеться у її повідомленні.
Раніше прем'єр України Володимир Гройсман заявив, що другий комплекс Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» буде зданий в експлуатацію до кінця 2019 року.
Опір змінам відбувається у найцинічніший спосіб. За останні 3 тижню двічі в новому корпусі київського Охматдиту невідомі відкривали кран з водою вночі. Підтопило приміщення, під якими блок управління чіллером МРТ. Вживаємо заходи, щоб посилити охорону. pic.twitter.com/W1QTxznjcx— Уляна Супрун (@usuprun) June 11, 2018