У Харкові помер 5-річний хлопчик, який впав у багаття на Івана Купала

У поліції зазначають, що сім'я хлопчика "характеризується позитивно".

У лікарні Харкова померла 5-річна дитина, яка впала у багаття під час святкування Івана Купала.

Інформацію про смерть хлопчика підтвердили у прес-службі Харківської міськради. Уточнюється, що дитина отримала опіки 4-го ступеня, передає Mediaport.

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Трагедія сталася в Кегичівському районі Харківської області. 5-річний хлопчик впав у багаття, коли дорослі відволіклися.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ст. 166 — злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, під час купальських гулянь 6 липня в різних районах Харківської області опіки отримали четверо людей, включаючи 5-річну дитину.