Віночки на воді, ворожіння на судженого, стрибки через багаття: традиції святкування Івана Купала (відео)

Зі святом Івана Купала пов'язано чимало ще язичницьких традицій.

В ніч на 7 липня з нагоди літнього сонцестояння східні слов'яни відзначають традиційне свято Івана Купала. З ним пов'язано дуже багато повір'їв та народних традицій.

У ніч на Купала молодь стрибає через багаття і водить навколо них хороводи. Купальське вогнище заздалегідь готували всім селом, розміщуючи його на пагорбі, на березі водойми або на перехресті доріг.

Разом з тим, на Купала прийнято купатися у водоймах, щоб очистити тіло і душу. Робити це слід обережно – згідно з повір'ям, у цей день на полювання виходять русалки і водяники, які заради забави готові тягнути необережного плавця на дно.

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Значна частина обрядів пов'язана з любов'ю і шлюбом. Молоді дівчата плели собі вінки та ворожили на судженого. Вінки з запаленими свічками потрібно пускати річкою – чим далі він відпливе, тим щасливіше складеться особисте життя його господині.

Дівчата, які хотіли знайти свою любов, у ніч на Купала бігали голяка по житньому полю. Вважалося, що після цього вони обов'язково насняться своїм судженим і незабаром знайдуть їх.