У Києві сталося масове отруєння шаурмою

У Дарницькому районі п'ятеро людей, покуштувавши шаурми, потрапили до лікарні. Держспоживслужба перевіряє столичні кіоски фаст-фуду.

У Києві п'ятеро людей отруїлися шаурмою, купленою біля метро "Дарниця".

Подробиці розповів начальник столичної Держспоживслужби Олег Рубан, передає "Корреспондент".

"У понеділок, 30 липня, до нас надійшло повідомлення від однієї з лікарень Києва, що до них з ознаками отруєння доставлено п'ятеро осіб. У всіх були одні й ті ж ознаки – блювота, температура, діарея", - зазначив Рубан.

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Як вдалося з'ясувати експертам, всі хворі напередодні їли шаурму, куплену в кіоску неподалік від ст. метро "Дарниця". Наразі фахівцями проводиться перевірка кіосків з продажу шаурми.

Для того, щоб уникнути отруєння, у Держспоживслужбі радять не купувати продукти у неперевірених місцях, особливо при температурі повітря +28..+30, оскільки без застосування належних заходів зі зберігання вже через годину вони можуть зіпсуватися.

Раніше "Томаш Кебаб", заклад з їжею швидкого харчування у Львові, став причиною отруєння майже трьох десятків людей. Повідомлялося про 29 постраждалих.