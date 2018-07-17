Масове отруєння у фаст-фуді Львова: кількість постраждалих знову зросла

Двоє осіб, серед яких 17-річна дитина, відмовилися від госпіталізації.

“Томаш Кебаб”, заклад з їжею швидкого харчування у Львові, став причиною отруєння майже трьох десятків людей. Повідомляється про 29 постраждалих.

Читайте такожУ львівському кафе сталося масове отруєння

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА. Станом на вечір 16-го липня до лікарень вже госпіталізували 27 осіб з числа тих, хто харчувався у зазначеному львівському закладі.

Ще двоє осіб, серед яких одна 17-річна дитина, відмовилися від госпіталізації та лікуються амбулаторно.

Як повідомляє місцевий сайт 032, постраждалим у львівському фаст-фуді поставили діагноз харчова токсикоз-інфекція та гостра кишкова інфекція.

Нагадаємо, що перші 9 постраждалих звернулися до лікарів ще в п’ятницю, 13 липня. Згодом кількість хворих збільшилася на одну людину, а вже в понеділок, 16-го липня, кількість потерпілих, яким стало зле після відвідування “Томаш Кебабу” в центрі Львова, зросла до 25 людей.