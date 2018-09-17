У Дніпрі захворіли вже 38 учнів однієї зі шкіл, причина невідома

Медики досі з'ясовують, на що саме масово захворіли учні однієї зі шкіл у Дніпрі.

З 12 вересня у Дніпрі зросла до 38 кількість учнів, які, ймовірно, захворіли на гостру кишкову інфекцію.

Про це у Facebook повідомив заступник міського голови-директор департаменту охорони здоров'я Дніпровської міськради Андрій Бабський.

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За його словами, станом на 12 годину 17 серпня захворіли вже 38 дітей.

"Та сьогодні вже можна говорити про позитивну динаміку. Хворі діти почуваються краще. На теперішній час із стаціонарів виписані під амбулаторний нагляд 8 дітей", - написав Бабський

Крім того, зазначається, що у стаціонарах міста й надалі перебувають 22 дитини, ще восьмеро отримують лікування у домашніх умовах.

На запитання, що ж саме було у дітей, отруєння чи інфекція, Бабський відповів, що ще чекає офіційних результатів.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня у Дніпрі сталося масове отруєння учнів однієї з загальноосвітніх шкіл.