У Дніпрі сталося масове отруєння школярів

Медики оцінюють стан всіх постраждалих як середньої тяжкості.

У Дніпрі сталося масове отруєння учнів однієї з загальноосвітніх шкіл.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Дніпровської міської ради.

За даними прес-служби, на даний момент з підозрою на отруєння госпіталізовано 16 учнів школи №62.

Медики оцінюють стан всіх постраждалих як середньої тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня стало відомо, що 8-річна дівчинка Марго, яку у тяжкому стані госпіталізували з дитячого табору "Славутич" на Київщині і яка з липня перебувала в комі, померла в лікарні "Охматдит". Причиною її смерті, ймовірно, стало бактеріальне харчове отруєння.